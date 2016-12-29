Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li vekiller de yeni düzene ayak uyduruyor! /29 Aralık 2016 00:03

MHP'li vekiller de yeni düzene ayak uyduruyor!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Anayasa Komisyonu'nda yaşanan olaylar için CHP'yi sert bir dille eleştirdi. CHP'yi tutarlı olmaya çağıran Erkan Akçay'ın sadece 7 ay önce yaptığı konuşmada Başkanlık sistemi ve AKP Hükümeti için söyledikleri halen internette...

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay daha önce Başkanlık sistemi ve AKP hakkında söylediklerini unutup , Başkanlık sistemini eleştirenleri tutarsızlıkla suçladı. Oysa Akçay'ın meclis kürsüsünden yaptığı konuşma hala hafızalarda.. 


İŞTE O KONUŞMA: 

"Başkanlık" adı altında sunduğunuz hayalî önerilerde esas amacınız şahsi ve keyfî bir yönetime anayasal bir kılıf bulmaktır.

Türkiye, kurum ve kurallarıyla yönetilmiyor.

Türkiye, şahsi ve keyfî bir yönetim altındadır.

Ülkemiz bir devlet ve yönetim krizi içindedir.

AKP iktidarının Hükûmet etme ve devlet yönetme bilinci yoktur.

Anayasa, kanun, hukuk hiç sayılmaktadır.

İktidar sahipleri merdiven altı siyaset yapmaktadır.

Yönetemeyenler kabahati kendinde arayacaklarına suçu sisteme ve Anayasa'ya yükleyerek sorumluluktan kaçmaya çalışıyorlar. Anayasa'yı veya sistemi günah keçisi ilan etmek, kanun ve kuralları yok saymak gayrimeşruluğun önünü açmaktır. "Devlet benim, kanun benim, tek güç benim." demek anarşik ve kaotik bir zihniyettir.

Bakın, AKP içinden yine bir söz geldi: "Gücün tek elde toplanması her şeyin çözümü olsaydı bugün Suriye'de, Irak'ta, Libya'da olanların hiçbiri yaşanmazdı."
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