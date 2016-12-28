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Ankara'da okullar tatil edildi
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Ankara'da okullar tatil edildi
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28 Aralık 2016 23:42
Ankara'da okullar tatil edildi
Ankara Valisi Ercan Topaca, kar yağışı nedeniyle, yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise, idari izinli sayılacak
Twitter hesabından açıklama yapan Vali Topaca, “Sevgili öğrenciler, kar yağışı dolayısıyla 29/12/2016 tarihinde, okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller dilerim”
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