Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da okullar tatil edildi /28 Aralık 2016 23:42

Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara Valisi Ercan Topaca, kar yağışı nedeniyle, yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise, idari izinli sayılacak

Ankara'da okullar tatil edildi



Twitter hesabından açıklama yapan Vali Topaca, “Sevgili öğrenciler, kar yağışı dolayısıyla 29/12/2016 tarihinde, okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller dilerim” 
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