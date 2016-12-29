Samanyolu Haber /Gündem / Valiliklerin internet siteleri neden çalışmıyor? /29 Aralık 2016 01:10

Valiliklerin internet siteleri neden çalışmıyor?

Bugün Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışının ardından kar tatilinin olup olmadığını merak eden binlerce vatandaş il valiliklerinin internet sitesine girmeye çalıştı ama başarılı olamadı. İstanbul ve birkaç şehir dışında Türkiye'deki valilik sitelerinin açılmaması dikkat çekti. Valilik siteleri gece 01.00 saatlerinde erişime açılırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Valiliklerin internet siteleri neden çalışmıyor?

Türkiye bugün yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Kar yağışının ardından THY çok sayıda uçak seferini iptal etti. Birçok kentte ise okullar bugün tatil ilan edildi.

Kar tatilinin olup olmadığını merak eden binlerce vatandaş ise bulundukları şehirin valilik internet sitesine girmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

İstanbul ve birkaç şehir dışında Türkiye'deki Valilik internet sitelerine uzun süre erişilemeledi ve ziyaretçiler "Bu siteye ulaşılamıyor" mesajı karşılaştı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, siber saldırı iddiaları akıllara geldi.

SİTELER ERİŞİME AÇILDI

Öte yandan Valilik siteleri gece saat 01.00 sularında erişime açıldı.
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