Valiliklerin internet siteleri neden çalışmıyor?

Türkiye bugün yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Kar yağışının ardından THY çok sayıda uçak seferini iptal etti. Birçok kentte ise okullar bugün tatil ilan edildi.





Kar tatilinin olup olmadığını merak eden binlerce vatandaş ise bulundukları şehirin valilik internet sitesine girmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.





İstanbul ve birkaç şehir dışında Türkiye'deki Valilik internet sitelerine uzun süre erişilemeledi ve ziyaretçiler "Bu siteye ulaşılamıyor" mesajı karşılaştı.





Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, siber saldırı iddiaları akıllara geldi.





SİTELER ERİŞİME AÇILDI





Öte yandan Valilik siteleri gece saat 01.00 sularında erişime açıldı.