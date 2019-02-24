Samanyolu Haber /Gündem / 'MHP seçmeninin yüzde 70'inin oyu Mansur Yavaş'a' /24 Şubat 2019 11:47

'MHP seçmeninin yüzde 70'inin oyu Mansur Yavaş'a'

Ankara’da 10 MHP seçmeninden 7’sinin Mansur Yavaş’ı tercih edeceği görülüyor

SHABER3.COM

Ankara'da CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın MHP seçmeninin yüzde 70'inden oy alabileceği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Ankara’da büyükşehir için belirleyici kitle MHP seçmeni olarak görülüyor. MHP seçmeninin eğilimi Cumhur İttifakı’nı pek memnun etmediği ifade ediliyor. MHP oylarının yönü konusunda “10 oyun 7’si Yavaş, 3’ü ise Mehmet Özhaseki’ye gidiyor” bilgisi dillendiriliyor.

Haberde deneyimli siyasetçilerin mevcut durum için şu yorumu yaptığı belirtiliyor:

“Adaylarının belirlenmesi bitti. Partililerde, teşkilatta oluşan duygusal tepkiler artık bu aşamadan sonra yerini sağduyuya bırakır. Seçmen partisine döner. Önümüzdeki iki hafta yapılacak çalışma, seçmen kararların netleşmesi açısından çok önemli. Yapılacak çalışmanın sonuçları son iki haftada alınır."
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