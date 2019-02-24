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Türkiye Komünist Partisi'nden başörtülü aday
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Türkiye Komünist Partisi'nden başörtülü aday
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24 Şubat 2019 11:51
Türkiye Komünist Partisi'nden başörtülü aday
Türkiye Komünist Partisi (TKP) 31 Mart yerel seçimleri için başörtülü bir kadını aday gösterdi.
SHABER3.COM
Türkiye'nin 81 ilinde aday gösteren giren TKP, İstanbul Güngören Belediye Başkanlığı için tekstil işçisi Fatma Akın'ı aday gösterdi.
"Aynı gemide değiliz" sloganıyla seçimlere giren Fatma Akın'ın başörtülü olması dikkat çekti.
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