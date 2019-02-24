Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Komünist Partisi'nden başörtülü aday /24 Şubat 2019 11:51

Türkiye Komünist Partisi'nden başörtülü aday

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 31 Mart yerel seçimleri için başörtülü bir kadını aday gösterdi.

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Türkiye'nin 81 ilinde aday gösteren giren TKP, İstanbul Güngören Belediye Başkanlığı için tekstil işçisi Fatma Akın'ı aday gösterdi.

"Aynı gemide değiliz" sloganıyla seçimlere giren Fatma Akın'ın başörtülü olması dikkat çekti.
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