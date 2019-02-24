Ankara sorulunca Yavaş'ın önde gittiğini itiraf etti

Erdoğan seçim anketlerinde Mansur Yavaş'ın önde gittiğini üstü kapalı bir şekilde itiraf etti. Anketlere güveninin kalmadığını söyleyen Erdoğan, özellikle Ankara’yı işaret ederek; “Ankara’da tecrübe ve dürüstlük önem arzediyor. Ankara’ya çok çok önemli bir ismi aday olarak koyduk. Mehmet Özhaseki bey 5 dönem Kayseri’de belediye başkanlığı yapmış arkadaşımız,” ifadelerini kullandı.





'ANKETLERE ARTIK GÜVENİM KALMADI'





''Çok açık, net bir şey söyleyeyim. Benim artık bu anketlere vesaire güvenim kalmadı. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde gördük, yaşadık. Doğru dürüst belki bir tanesi yakın tutturuyor. Yüzde yüz tutturma gibi bir şey yok. Çoğu açık ara yanıldı.''