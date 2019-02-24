Samanyolu Haber /Gündem / Ankara sorulunca Yavaş'ın önde gittiğini itiraf etti /24 Şubat 2019 10:19

Ankara sorulunca Yavaş'ın önde gittiğini itiraf etti

Erdoğan, katıldığı televizyon programında Ankara'daki seçim yarışı sorulunca, "Benim anketlere güvenim kalmadı. Doğru dürüst bir tanesi yaklaşıyor. Açık ara bu işi tutturamadılar" dedi.

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Erdoğan seçim anketlerinde Mansur Yavaş'ın önde gittiğini üstü kapalı bir şekilde itiraf etti. Anketlere güveninin kalmadığını söyleyen Erdoğan, özellikle Ankara’yı işaret ederek; “Ankara’da tecrübe ve dürüstlük önem arzediyor. Ankara’ya çok çok önemli bir ismi aday olarak koyduk. Mehmet Özhaseki bey 5 dönem Kayseri’de belediye başkanlığı yapmış arkadaşımız,” ifadelerini kullandı.

'ANKETLERE ARTIK GÜVENİM KALMADI'

''Çok açık, net bir şey söyleyeyim. Benim artık bu anketlere vesaire güvenim kalmadı. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde gördük, yaşadık. Doğru dürüst belki bir tanesi yakın tutturuyor. Yüzde yüz tutturma gibi bir şey yok. Çoğu açık ara yanıldı.''
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