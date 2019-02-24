Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da kaçak içki 89 kişiyi öldürdü /24 Şubat 2019 11:39

Hindistan'da kaçak içki 89 kişiyi öldürdü

Hindistan’da çay tarlalarında çalışan 89 kişi kaçak içki tüketimi sebebiyle yaşamını yitirdi. Yaklaşık 200 kişinin tedavisine ise devam ediliyor.

SHABER3.COM

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde, çay tarlalarında çalışan, aralarında çok sayıda kadının da olduğu en az 89 işçi kaçak içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti. Golaghat ve Jorhat vilayetlerinin yetkilileri, işçilerin kaçak içkiyi perşembe günü tükettiklerini ve şu an tedavi altında olan yaklaşık 200 kişinin büyük çoğunluğunda ölüm tehlikesi bulunmadığını bildirdi. Ancak yine de ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 

Kaçak içki yaygın                                                         

Zehirlenen işçilerin tedavisiyle ilgilenen doktorlardan birinin verdiği bilgiye göre hastalar ağır mide bulantısı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı sıkıntısı yaşıyor. Metil alkol zehirlenmesine neden olan içkileri satmakla suçlanan bir kişi ve içkileri ürettiği öne sürülen bir imalathane sahibi ile sekiz personel güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Ayrıca iki memur, bu içkilerin satışına göz yumdukları gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı. Hindistan’ın özellikle yoksul bölgelerinde kaçak olarak üretilen içki tüketimi çok yaygın. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle zehirlenerek ölüyor. Yaklaşık iki hafta önce Hindistan’ın kuzey eyaletlerinden Uttar Pradesh ve Uttarakhand’da 100'ü aşkın kişi kaçak içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hindistan'da kaçak içki 89 kişiyi öldürdü Sonraki Haber >>

AKP'li adaydan AKP'lilerie: İhaleciler, hırsızlar...

AKP'li adaydan AKP'lilerie: İhaleciler, hırsızlar...

Tanzim çadırları gıda enflasyonunu düşürür mü?

Tanzim çadırları gıda enflasyonunu düşürür mü?

Bir askerin bayrak ile imtihanı

Bir askerin bayrak ile imtihanı

18 balıkçı teknesi cayır cayır yandı

18 balıkçı teknesi cayır cayır yandı

Postacı, pitbull saldırısına uğradı

Postacı, pitbull saldırısına uğradı

Hapis cezasını duyunca avukatına saldırdı

Hapis cezasını duyunca avukatına saldırdı

Penaltı haksız diye topu kasten auta attı

Penaltı haksız diye topu kasten auta attı

Pablo Escobar'ın evi patlayıcıyla yıkıldı

Pablo Escobar'ın evi patlayıcıyla yıkıldı

NBA oyuncusu Zion Williamson'un maçta ayakkabısı parçalandı, Nike hisseleri düştü

NBA oyuncusu Zion Williamson'un maçta ayakkabısı parçalandı, Nike hisseleri düştü

Pilot kokpitte böyle yakalandı!

Pilot kokpitte böyle yakalandı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:10:42