Samanyolu Haber /Gündem / Meriç'ten geçen Türklerin darp edilip geri gönderilmesi AB'nin gündeminde /07 Mayıs 2019 22:40

Meriç'ten geçen Türklerin darp edilip geri gönderilmesi AB'nin gündeminde

Türkiye'den Meriç üzerinden Yunanistan'a geçen Türk göçmenlerin bazı maskeli kişiler tarafından darp edilmesinin ardından Avrupa Komisyonu'ndan Atina'ya uyarı geldi.

SHABER3.COM

Türkiye'den Meriç üzerinden Yunanistan'a geçen Türk göçmenlerin bazı maskeli kişiler tarafından darp edilmesinin ardından Avrupa Komisyonu'ndan Atina'ya uyarı geldi. Avrupa Komisyonu, kötü muamele iddialarını kınayarak, olayın yakından takip edildiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada "Avrupa Komisyonu göçmen ve mültecilere yönelik kötü muamele iddialarını ciddiye alıyor. Göçmenlere ve mültecilere yönelik şiddet ve istismar kesinlikle kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.

Euronews Türkçe'nin sorularını cevaplayan Avrupa Komisyonu sözcüsü Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilen insanlara yönelik basında yer alan haberleri okuduklarını, konuyu yakından takip ettiklerini ifade etti.

"Yunan yetkililer durumu araştırmalı"

Yunanistan'ı göreve çağıran Avrupa Komisyon'u göç ve iltica konusunda AB mevzuatının uygulanması konusuna büyük önem verdiklerini, Yunan makamları ile temas halinde olduklarını belirtti.

Komisyon yetkilileri "Bütün bunlar göz önünde bulundurularak hakların uygulanması ve Avrupa Birliği mevzuatı doğrultusunda iltica prosedürlerine erişimi sağlamak öncelikle Yunanistan'ın görevi." şeklinde konuştu.

Açıklamada Avrupa Komisyonu "Yunan yetkililerin bu iddiaları araştırıp durumu yakından takip edeceğini ümit ediyor." ifadeleri yer aldı.

(Gülsüm Alan - tr.euronews.com)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meriç'ten geçen Türklerin darp edilip geri gönderilmesi... Sonraki Haber >>

Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları

Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

İstanbul'da tencere tava protestosu

İstanbul'da tencere tava protestosu

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:33