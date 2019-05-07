Meriç'ten geçen Türklerin darp edilip geri gönderilmesi AB'nin gündeminde

Türkiye'den Meriç üzerinden Yunanistan'a geçen Türk göçmenlerin bazı maskeli kişiler tarafından darp edilmesinin ardından Avrupa Komisyonu'ndan Atina'ya uyarı geldi. Avrupa Komisyonu, kötü muamele iddialarını kınayarak, olayın yakından takip edildiğini duyurdu.





Yapılan yazılı açıklamada "Avrupa Komisyonu göçmen ve mültecilere yönelik kötü muamele iddialarını ciddiye alıyor. Göçmenlere ve mültecilere yönelik şiddet ve istismar kesinlikle kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.





Euronews Türkçe'nin sorularını cevaplayan Avrupa Komisyonu sözcüsü Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilen insanlara yönelik basında yer alan haberleri okuduklarını, konuyu yakından takip ettiklerini ifade etti.





"Yunan yetkililer durumu araştırmalı"





Yunanistan'ı göreve çağıran Avrupa Komisyon'u göç ve iltica konusunda AB mevzuatının uygulanması konusuna büyük önem verdiklerini, Yunan makamları ile temas halinde olduklarını belirtti.





Komisyon yetkilileri "Bütün bunlar göz önünde bulundurularak hakların uygulanması ve Avrupa Birliği mevzuatı doğrultusunda iltica prosedürlerine erişimi sağlamak öncelikle Yunanistan'ın görevi." şeklinde konuştu.





Açıklamada Avrupa Komisyonu "Yunan yetkililerin bu iddiaları araştırıp durumu yakından takip edeceğini ümit ediyor." ifadeleri yer aldı.





(Gülsüm Alan - tr.euronews.com)





