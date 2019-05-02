Yunanistan Meriç'ten geçenlerin rakamını açıkladı

Ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre Türkiye’den Yunanistan’a en çok göçmen ve mültecinin giriş yaptığı nokta ise sanıldığı gibi Ege adaları değil, Türk-Yunan kara sınırı olan Meriç bölgesi. Türk-Yunan sınırlarından Yunanistan’a bu şekilde giriş yapan kişi sayısının bir yılda yüzde 170 gibi rekor bir artış sergilediği görülüyor.





Yunan Göç Politikası Bakanlığı’nın resmi verilerine göre 2017 yılında Türk-Yunan sınırlarında 5.651 kişi tespit edilirken, bu rakam 2018 yılında 15 bin 266’ya ulaştı.





Öte yandan Ege’de Lesvos (Midilli) adasına da 2017 yılında 12 bin 862 kişi ulaşırken, 2018 yılında bu rakam küçük bir artış göstererek 14 bin 882’yi buldu. Sakız (Hios) ve Sisam (Samos) adalarına ulaşan göçmen sayısında ise düşüş gözlemlendi.





Yunan-Türk sınırlarına ulaşan göçmenlerin uyrukları hakkında da bilgi verilirken, en çok Suriyeli göçmen ve mültecilerin Yunanistan’a kaçak yollardan giriş yapmaya çalıştığı ve Suriyelileri Iraklı, Afgan, Arnavut, Pakistanlı ve Türklerin izlediği kaydedildi.