Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan Meriç'ten geçenlerin rakamını açıkladı /02 Mayıs 2019 10:39

Yunanistan Meriç'ten geçenlerin rakamını açıkladı

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi veriler, Türkiye’den Yunanistan’a geçiş yapan göçmen ve mülteci sayılarını gösteriyor.

SHABER3.COM

Ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre Türkiye’den Yunanistan’a en çok göçmen ve mültecinin giriş yaptığı nokta ise sanıldığı gibi Ege adaları değil, Türk-Yunan kara sınırı olan Meriç bölgesi. Türk-Yunan sınırlarından Yunanistan’a bu şekilde giriş yapan kişi sayısının bir yılda yüzde 170 gibi rekor bir artış sergilediği görülüyor.

Yunan Göç Politikası Bakanlığı’nın resmi verilerine göre 2017 yılında Türk-Yunan sınırlarında 5.651 kişi tespit edilirken, bu rakam 2018 yılında 15 bin 266’ya ulaştı.

Öte yandan Ege’de Lesvos (Midilli) adasına da 2017 yılında 12 bin 862 kişi ulaşırken, 2018 yılında bu rakam küçük bir artış göstererek 14 bin 882’yi buldu. Sakız (Hios) ve Sisam (Samos) adalarına ulaşan göçmen sayısında ise düşüş gözlemlendi.

Yunan-Türk sınırlarına ulaşan göçmenlerin uyrukları hakkında da bilgi verilirken, en çok Suriyeli göçmen ve mültecilerin Yunanistan’a kaçak yollardan giriş yapmaya çalıştığı ve Suriyelileri Iraklı, Afgan, Arnavut, Pakistanlı ve Türklerin izlediği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan Meriç'ten geçenlerin rakamını açıkladı Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:46:31