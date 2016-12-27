'Medyadaki bazı arkadaşlar ayaklarını denk alsınlar'

Numan Kurtulmuş, "Medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar" dedi.





Kurtulmuş'un verdiği yanıt şöyle:





Bu video görüntüleriyle ilgili henüz teyit edilmiş bir bilgi yoktur, olsa kamuoyu ile paylaşırız. Ama teşekkür ediyorum, bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. Video yayınlayarak halkı korkutmaya, çaresizliğe itmeye çalışıyor. Herkes birbirinden korksun istiyorlar, medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Türkiye şu an da DEAŞ'la fiilen savaş halindedir. Oturduğu masada uyduruk görüntülerle Türk halkının moralini bozmaya çalışmak vatanseverlik değildir. Kimse duyarsızlık içinde olmasın, bu milli bir sorumluluktur. Herkesin bu vazifeyi kendi içinde hissetmesi lazım. Çok şükür ulusal medyada son dönemde ciddi bir dayanışma var, haberleri milli menfaat süzgecinden geçirerek değerlendiriyorlar.

