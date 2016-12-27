Samanyolu Haber /Gündem / Müslüman kongre üyesi o toplantıya katılmaktan niye vazgeçti? /27 Aralık 2016 13:59

Müslüman kongre üyesi o toplantıya katılmaktan niye vazgeçti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın katıldığı ‘Müslüman Amerikan Toplumu’ (MAS-ICNA) toplantısına, ABD Kongresinin ilk Müslüman Kongre üyesi olarak bilinen Keith Ellison katılmaktan vazgeçti.

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ABD'de yaşayan gazeteci İlhan Tanır'ın kişisel blogundan yayınladığı habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın katıldığı ‘Müslüman Amerikan Toplumu’ (MAS-ICNA) toplantısına, ABD Kongresinin ilk Müslüman Kongre üyesi olarak bilinen Keith Ellison katılmaktan vazgeçti. 
 
MAS-ICNA daha önce Facebook toplantısına Ellison’ın toplantılarına katılacağını ilan etmişti. 

The Daily Caller isimli Amerikan haber sitesinden Chuck Ross’ın bildirdiği habere göre Ellison’ın programdaki yeri Howard Üniversitesi profesörü Atlaf Husain’e verildi.

MAS-ICNA'nın, Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğu biliniyor. Keith Ellison, Demokrat Parti başkanlığı için adaylığını koydu ve geçen dönemin en sükse adayı Bernie Sanders ve Senatör Elizabeth Warren gibi önemli figürler tarafından da destekleniyor. Ellison geçmişte Farakhan grubu ve İsrail ile ilgili verdiği demeçlerden dolayı bir süredir baskı altında idi. Amerikan muhafazakar ve Cumhuriyetçi kesimlerce İslamcıların ABD'deki şemsiye örgütü olarak tanıtılan MAS-ICNA'ya Ellison'ın kendisine yöneltilen eleştirileri daha da artırmama amacıyla katılmadığı sanılıyor. Ellison'ın, eleştiriye muhatap olabilecek bir toplantıya katılmak istemediği anlaşılıyor. 

30 Kasım tarihinde verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan Chicago’daki bu toplantıya katılarak, oradan da henüz başkanlık koltuğuna oturmamış olan Trump ile görüşmek istediğini ilan etmişti. Daha sonra ise Trump’ın görüşmeyi kabul etmediği için Erdoğan’ın ABD ziyaretinden vazgeçtiği iddia edilmişti. Görünüşe göre Erdoğan kendi yerine kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ı konuşmacı olarak MAS-ICNA toplantısına gönderdi.
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