Samanyolu Haber /Gündem / Otobüste bağıra bağıra yakılan askerlerimizi anlattılar /25 Aralık 2016 10:57

Otobüste bağıra bağıra yakılan askerlerimizi anlattılar

IŞİD'in 2 askerimizi yakarak katletmesinin ardından konuyu haber bile yapamayan Türk basınına tepki için birkaç genç İstanbul'da otobüste askerimize olanları yüksek sesle anlattı.

Otobüste bağıra bağıra yakılan askerlerimizi anlattılar

Vatandaşların alkışla destek verdiği gençler AKP'nin politikalarının ülkeyi getirdiği noktadan bahsettiler
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