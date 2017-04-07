Medvedev: ABD ile savaşmaya ramak kaldı

Medvedev: ABD, Rusya ile çatışmanın eşiğine geldi





Facebook hesabından açıklamada bulunan Medvedev, “Ana düşman IŞİD’e karşı ortak mücadele sergilemek yerine Trump yönetimi, Suriye’deki meşru hükümetle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğini gösterdi. Saldırı, uluslararası hukuk normları ihlal edilerek ve BM’nin onayı olmadan düzenlendi. Ayrıca ABD’ye yönelik bir saldırıyla ilgisi olmayan bir askeri operasyon için ABD Kongresi’ne ön bildirimde bulunulmadı” dedi.

Medvedev, ABD’nin bu saldırıyla Rusya ile çatışmanın eşiğine geldiğini de vurguladı.





Medvedev, “Hiç kimse seçim öncesi vaatlerin değerini abartmıyor, ancak bir edep sınırı var. Seçimlerin ardından mutlak bir güvensizlik oluştu. Tamamen bozulan ilişkilerimiz açısından son derece üzücü bir durum. Teröristler ise elbette cesaretlendi” diye vurguladı.





Sputnik’te yer alan habere göre; Trump’ın söz konusu saldırıyla bağımsız hareket etmediğini ve Beyaz Saray’daki ilk konuşmasında sert biçimde eleştirdiği ABD’deki siyasi düzene bağlı olduğunu kanıtladığını da kaydeden Rusya Başbakanı, şu ifadeleri kullandı: “Trump seçildikten hemen sonra her şeyin, ‘mevcut iktidar makinesi’nin Trump’ın seçim öncesindeki ayarlarını ne kadar hızlı bozacağına bağlı olduğunu fark etmiştim. Bunun için iki buçuk ay yetti…”