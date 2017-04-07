Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD'den Türkiye'ye referandum tehdidi /07 Nisan 2017 19:42

IŞİD'den Türkiye'ye referandum tehdidi

Terör örgütü IŞİD, Türkiye'deki militanlarına, 16 Nisan'da düzenlenecek anayasa değişikliği referandumunda "tüm sandıklarda saldırılar düzenleme" talimatı verdi.

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IŞİD, aylık dergisi Rumiyah'ın 6 Nisan Perşembe günü yayınlanan 8. sayısının Türkçe versiyonunda "Allah'ın dışında başka kanun koyucu seçmek küfürdür" ifadesiyle şu çağrıyı yaptı:

"EVET DİYEN DE HAYIR DİYEN DE KAFİRDİR"

"Referandumda 'Evet' diyenler kâfir olacağı gibi 'Hayır' diyenler de kâfir olur. Müslümanların hiçbir şekilde seçim sandıklarına gitmemesi, o sandıklardan ve mekânlardan uzak durması, [oy kullananlara] düşmanlığını ilan etmesi gerekir.
"Tüm muvahhid kardeşlerimizden (…) tüm oy kullanma mekânlarının hedef alınmasını istiyoruz. Oraları basın, yakın, yıkın ve ateşe verin. Hem tağutları hem de referandum da oy kullanarak onlara ibadet eden tüm kâfirleri ve müşrikleri öldürün."

ARAPÇA GAZETEDE DE BENZER ÇAĞRI

IŞİD, yine Perşembe günü yayımladığı haftalık Arapça gazetesi al-Naba'da da, "Türkiye'de sandıklarda saldırılar düzenlenmesi" çağrısını yineledi.
Türkiye'deki militanlarına, hem referandum sandıklarında saldırılar düzenleme hem de oy vermeye giden herkesi hedef alma çağrısında bulunan IŞİD'in Arapça gazetesinde, "Elinizdeki en güçlü araç neyse onu kullanın ve maksimum kargaşa yaratın" ifadeleri yer aldı.
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