Samanyolu Haber /Gündem / 3 öğrenci öldü, 24 yaralı var! /07 Nisan 2017 19:04

3 öğrenci öldü, 24 yaralı var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'daki toplu açılış törenine katılmak için yola çıkan midibüsün devrilmesi sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti 16 kişi de yaralandı.

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Mitinge giden midibüs takla attı: 3 öğrenci öldü 24 yaralı

Kaza, Adana- İmamoğlu karayolu Handeresi Mevkii’nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adana’da katılacağı açılış törenine gittiği belirtilen 01 S 2340 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İmamaoğlu İlçe Belediye Başkanı Gazi Adam Hasan, aracın AkP tarafından kirilanmış olduğunu, ölenlerin lise öğrencileri olduğunu, ağır yaralılar olduğu için ölü sayısının artmasından korkulduğunu söyledi.

Aynı bölgede sel sularına kapılan 2 aracın da sürüklenmekte olduğu bildirildi. 
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