Meclis Başkanı 'Burak Erdoğan’ın dolarları' sorusunu beğenmedi

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir’in 6 Aralık 2016 günü verdiği, içeriğinde dövizin hızla yükselişi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yükselişe ilişkin yaptığı açıklamaların yer aldığı soru önergesi TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından beğenilmeyerek iade edildi. Kahraman, soru önergesini, TBMM İç Tüzüğü’nün “kişisel ve özel yaşama ilişkin” olması ve “istişare amaçlı konular içermesi” nedeniyle geri yolladığını kaydetti.





Emir, Erdoğan’ın, dövizdeki yükselişi ‘darbe’ olarak yorumlayıp Türk Lirası ile ticaret yapma çağrısına göndermede bulunarak, “Gemilerle taşımacılık yapan Burak Erdoğan, bu ticareti hangi para cinsiyle yapmaktadır? Dövizle yapmaktaysa, babası Erdoğan’ın çağrısına uyup, son dönemde ticaretini Türk lirasına çevirmiş midir?” diye sormuştu.





Soruyu beğenmediği için önergeyi geri gönderen Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a tepki gösteren Emir, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle ilgili bir soru olunca akan sular duruyor, önergeler geri yollanıyor. Meclis Başkanı Kahraman’a soru beğendiremiyoruz. Anlaşılıyor ki İsmail Kahraman, Anayasa değişiklik teklifinden önce Meclis’i işlevsiz kılma amacında” dedi.





Kahraman şimdiden Meclis’i işlevsiz kılma amacında!

CHP’li Emir, “Burak Erdoğan sorusu” beğenilmediği için önergesinin geri gönderilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değil adeta aile bireylerinin de dokunulmaz hale getirildiğini belirtti, Kahraman’ı Meclis’i işlevsizleştirmekle suçladı.





Emir şöyle konuştu: Meclis Başkanı İsmail Kahraman, geçen yıl da ‘Çözüm Süreci’ ile AKP’li Abdurrahim Boynukalın’ın Hürriyet’e saldırısına ilişkin soru önergelerimi iade etmişti. İsmail Kahraman’a tavsiyem, beğenmediği soru önergelerimizi geri yollayarak kendini yormasın; bize, ‘hangi konular sorulabilir hangileri sorulamaz’ diye bir liste hazırlasın. Mesela ‘Erdoğan ailesi; Çözüm Süreci’nde kim kime ne vaat etti; 15 Temmuz Darbe Girişimi kapsamında nelerin yaşandığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili konularda sorular sorulamaz’ denilsin bilelim.”