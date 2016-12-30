Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücret kandırmacası... 104 lira artmadı, 71 lira düştü /30 Aralık 2016 00:00

Asgari ücret kandırmacası... 104 lira artmadı, 71 lira düştü

Asgari ücret dolar bazında artmadı, aksine 50 dolar eksildi. İşte asgari ücret kandırmacasının dolar üzerinden hesabı...

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2017 yılı asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017 yılı asgari ücretini Brüt 1777.50, net 1404 lira” olarak belirledi. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'nun "“Az veren candan, çok veren maldan. İnşallah malımız çoğalınca daha fazla veririz” diyerek dalga geçer gibi bir açıklama yaptı. Asgari ücrete enflasyon yüzde 6.5 baz alınarak 104 lira zam yapıldı.

Peki gerçek bu mu? Bu yılın başında asgari ücret 1300 liraydı. 1 Ocak 2016 tarihinde bir ABD doları 2.91 liraydı. 1300 lira olan asgari ücretin karşılığı 446 dolardı.

Bir yıl sonra 29 Aralık 2016 tarihinde uygulanacak asgari ücret net 1404 lira olarak açıklandı.

Aynı gün doların kuru 3.54 seviyesinde. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak 1404 lira asgari ücretin karşılığı da 396 dolar. Yani asgari ücretlinin kaybı dolar bazında 50 dolar. Asgari ücrete 104 lira zam yapıldığı sadece bir kandırmacadan ibaret.

Asgari ücretli dolar bazında bakıldığında 50 dolar yani 175 TL ediyor. Hükümetin asgari ücrete yaptığı 104 TL zammı, '50 dolarlık' farktan çıkardığımızda (1 Ocak 2016 - 29 Aralık 2016 tarihleri arasındaki askeri ücretin dolar karşısındaki farkı) yurttaşın aslında 71 lira zararda olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.

1 Ocak 2016

Dolar: 2.91
Asgari Ücret: 1300 ?
Karşılığı 446 $

29 Aralık 2016

Dolar: 3.54
Asgari Ücret: 1404 ?
Karşılığı 396 $

 

446 $ - 396 $ = 50 $

50$ = 175 TL

175 - 104 (Hükümetin asgari ücrete yaptığı zam)  = 71 TL


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