12 ilde Okullara kar tatili , aralarında Ankara'da var

ANKARA





Ankara Valiliği akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, “İl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma sebebiyle, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 30.12.2016 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.





BURSA





Bursa Valiliği kötü hava koşulları nedeniyle Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öğretim okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verdi.





Yurdu etkisi altına alan kötü hava koşulları Bursa'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Valilik, kar ve tipinin etkili olduğu dağ ilçesi olarak bilinen Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verdi. Yetkililer, kötü hava koşullarının devam etmesi halinde diğer ilçeler hakkında da karar vereceklerini söylediler.





BİLECİK





Bilecik'in Bozüyük ilçesi genelinde ilk ve orta dereceli okullardaki eğitim verilen bir günlük kar tatili uzadı.





Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede okullar 30 Kasım 2016 Cuma günü de tatil edildi. İlçede 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan son değerlendirmeler sonrasında meteorolojik veriler de değerlendirilerek Vali Süleyman Elban ile görüşen Kaymakam Hasan Yaman, ilçe genelindeki tüm okulların Pazartesi gününe kadar tatil edildiği açıklandı.





Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Aralık Cuma günü de tatil edildi.





Gölpazarı'nda Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle ilçe ve bağlı köylerde önlem amaçlı olarak eğitime 30 Aralık Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Bugün de okulların tatil edildiği Gölpazarı’na bağlı 40 köy yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi.





BALIKESİR





Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 30 Aralık Cuma günü de tatil edildi.





Dursunbey'de dün başlayan kar yağışı bu gün de aralıksız devam etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, kırsal mahallelerde kar kalınlığı 60 santimi buldu. Bazı otomobiller yollarda gitmekte zorlanırken, yardımlarına diğer sürücüler koştu. Kar lastiği kullanmayan bir otomobilin sürücüsü kaza yapmaktan kurtulamadı.





Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı Dursunbey merkezinde çocuklar büyük sevinç yaşadı. Okulların dün tatil edilmesinin ardından karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Gece saatlerinde de etkili olması beklenen kar yağışı sebebi ile Dursunbey Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 30 Aralık Cuma günü de okulların tatil edildiği bildirildi.





UŞAK





Uşak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre “Taşıma Merkezi Okullarda” eğitime bir gün ara verildi.





Uşak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde; “Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil temel eğitim (Taşıma Merkezi Okullar), özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarımızda Eğitim Öğretimin devam etmesine karar verilmiştir” denildi.





SAKARYA





Sakarya'da okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.





Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle Sakarya Valiliği, 30 Aralık Cuma günü tedbir amaçlı il genelindeki tüm okulları tatil ettiğini duyurdu.





MERSİN





Mersin Valiliği, kentte dün akşam saatlerinden bugün öğle saatlerine kadar etkili olan çok şiddetli yağmurun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu gece yarısından itibaren yeniden başlayacağını bildirerek, Mersin merkez ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde, eğitime 30 Aralık Cuma günü de ara verildiğini duyurdu.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Aralık 2016 saat 00.01'den itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.





Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı bildirildi.





ÇANAKKALE





Çanakkale'nin 3 ilçesinde okullar Cuma günü tatil edildi.





İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale'nin 3 ilçesinde 30 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışının devam ettiği Ayvacık, Çan ve Yenice ilçelerinde, Cuma günü de eğitime ara verildi.





MANİSA





Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde dünden (çarşamba) beri etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan kar kalınlığına yol açtı. Bugün tatil edilen dağlık kesimdeki mahallelerden Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır, Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Kula, Karaköy, Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Güney, Dağyeniköy'de 30 Aralık Cuma günü okullar yine tatil edildi.





NEVŞEHİR





Nevşehir’de kar yağışı nedeniyle okulların 30 Aralık Cuma günü tatil edildiği öğrenildi.





Okulların 30 Aralık Cuma günü tatil edildiği Nevşehir’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cuma ve Cumartesi günü yoğun kar yağışının etkili olmasının beklendiği öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 ve eksi 6 arasında değişmesinin tahmin edildiğini bildiren yetkililer, don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.





KOCAELİ





Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.





Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.





Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildiği bildirildi. Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde ikinci öğretime, 30 Aralık Cuma günü de tüm birimlerde birinci ve ikinci öğretime ara verildiği kaydedildi.





Tatil nedeniyle mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sınavı takviminde belirtilen gün ve saatte sınava gireceği aktarılan açıklamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.





ÇANKIRI





Çankırı’da, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda 30 Aralık Cuma günü eğitim yapılmayacak.





Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi.