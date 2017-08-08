Samanyolu Haber /Gündem / Mecburi hizmetten kaçmış diploması geçersiz /08 Ağustos 2017 20:10

Mecburi hizmetten kaçmış diploması geçersiz

Türk Tabipleri Birliği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ‘mecburi hizmet’ için atandığı Muş Bulanık’a gitmediğini ve bu nedenle diplomasının geçerli olmadığını açıkladı.

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TTB’nin açıklamasında Türkiye’de hekim açığı olduğu belirtilerek şöyle denildi: “Sayın Sayan Kaya’yı bir önceki Sağlık Bakanı sayın Recep Akdağ’ın Türkiye’de hekim açığı olduğu söylemlerini boşa çıkarmamaya çağırıyoruz. Sayın Bakan bir an evvel zorunlu hizmet kurasında atandığı Muş Bulanık’ta görevine başlamalıdır; zira mecburi hizmetini yapmak tıp fakültesi diplomasının Türkiye’de geçerli olmasının olmazsa olmazdır.”

Yine Akdağ’ın “Biz doktorları stratejik personel kabul ediyoruz, özel sektörde çalışan eşinin yanına bundan sonra yollamayacağız. Bu doktorlar açısından belki hakikaten onları zorlayıcı karar. Beni bağışlasın doktor arkadaşlarım ama başka da bir çaremiz yok” sözlerinin de hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sayın Sayan Kaya da sayın Akdağ’ı bağışlamalı, ikametgâhını Muş Bulanık’a alarak, eşine orada iş bulmalı, çocuklarını da orada bir okula vermelidir.”

‘GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇMESİ GEREKİYOR’

Kaya’nın bu atama sürecinde bir de güvenlik soruşturmasından geçmesi gerektiği kaydedilen TTB açıklamasında şöyle denildi: “Bu soruşturma 7-8 ayı bulabilmektedir. Güvenlik soruşturması neye göre, hangi kriterlerle yapılmaktadır biz de bilmemekteyiz ancak belki bu sayede hep birlikte öğreniriz. Sayın bakan bunun hukukiliğini de sorgulamamalı, beklediği bu süre zarfında işsiz kaldığı için ya işsizlik fonuna başvurmalı ya da eşten dosttan borç alarak dişini sıkmalıdır. Sayın Sayan Kaya mecburi hizmette çok sınırlı haller dışında görevlendirme olmuyor diye düşünüyor olabilir. Resmiyette böyle olsa da görevlendirme mecburi hizmetin olmazsa olmazı haline gelmiştir dolayısıyla görevlendirme yaşamadan mecburi hizmetini bitiren şanslı azınlık olmayı beklememelidir
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