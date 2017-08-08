Türkiye'den geri adım

Türkiye ile Almanya arasındak krize neden olan Alman vekillerin Konya’daki NATO üssüne ziyaretine Ankara’dan izin çıktı.







Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almana Parlamentosu Güvenlik Komitesi’ne yazdığı mektupta, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile izin konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Gabriel, ziyaretin 8 Ekim’de gerçekleşeceğini de belirtti.





Ziyarete katılacak milletvekillerinin kimler olacağı ise henüz belirlenmedi. Bu konuda iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.





MERKEL ÖNŞARTI KABUL ETMEYECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ





Türkiye’nin İncirlik üssündeki Alman askerlerinin Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesine izin vermemesinden sonra Temmuz ayında Konya’daki NATO üssü için Alman milletvekillerine verilen ziyaret iznini de iptal edilmişti. İki ülke arasında gerilime neden olan olayla ilgili Almanya başbakanı Angela Merkel, ziyaret izni için şart öne sürülmesini kabul etmeyeceklerini ve Alman parlamenterlerin ziyaretlerinde ısrarlı olduğunu açıklamıştı.





Almanya, İncirlik üssü konusunda yaşanan kriz sonrasında bu üste yer alan askerlerini Ürdün'e gönderme kararı almıştı (Artı Gerçek)