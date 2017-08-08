Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den geri adım /08 Ağustos 2017 19:21

Türkiye'den geri adım

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'nin Konya'daki NATO üssünü ziyaret etmek isteyen Alman vekillere izin verdiğini açıkladı

SHABER3.COM

Türkiye ile Almanya arasındak krize neden olan Alman vekillerin Konya’daki NATO üssüne ziyaretine Ankara’dan izin çıktı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almana Parlamentosu Güvenlik Komitesi’ne yazdığı mektupta, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile izin konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Gabriel, ziyaretin 8 Ekim’de gerçekleşeceğini de belirtti.

Ziyarete katılacak milletvekillerinin kimler olacağı ise henüz belirlenmedi. Bu konuda iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.  

MERKEL ÖNŞARTI KABUL ETMEYECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ 

Türkiye’nin İncirlik üssündeki Alman askerlerinin Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesine izin vermemesinden sonra Temmuz ayında Konya’daki NATO üssü için Alman milletvekillerine verilen ziyaret iznini de iptal edilmişti. İki ülke arasında gerilime neden olan olayla ilgili Almanya başbakanı Angela Merkel, ziyaret izni için şart öne sürülmesini kabul etmeyeceklerini ve Alman parlamenterlerin ziyaretlerinde ısrarlı olduğunu açıklamıştı.

Almanya, İncirlik üssü konusunda yaşanan kriz sonrasında bu üste yer alan askerlerini Ürdün'e gönderme kararı almıştı (Artı Gerçek)
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