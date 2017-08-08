Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu açıkça tehdit etti.. /08 Ağustos 2017 20:15

Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu açıkça tehdit etti..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklandığı MİT TIR’ları soruşturmasının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini ima etti.

SHABER3.COM



Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürümüştü. 24 günlük yürüyüş, Maltepe’de düzenlenen ‘Adalet Mitingi’yle son bulmuştu.


Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası’nda yaptığı konuşmada CHP liderinin Alman basınına verdiği röportajdaki ifadelerini hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “‘Türkiye’de hiç kimse için güvenlik garantisi yok, ne can ne mal güvenliği’ diyor. Yahu bunu nasıl söylersin? Ankara’dan yola çıkıyorsun İstanbul’a gidiyorsun 29 gün bu devletin polisi seni güvence altında tutuyor ve İstanbul’a kadar seninle yürüyor. Niye? Güvenlik nedir bunun dersini veriyor sana. Böyle bir ülkenin güvenlik güçlerine bu hakaret yapılır mı?”

‘Korkunun ecele faydası yok, hesap verecekler’

“Terör örgütleri ile ilişkileri sebebi ile yargılanan kişileri desteklemek için yürürken teröristlerle kol kola yürümedin mi?” diye soran cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Bu zatın karın ağrısı başka. MİT TIR’ları davası ile ilgili suçu sebebiyle cezaevine giren milletvekilinin durumu kendisini rahatsız ediyor. Sorun bir milletvekilinin hapiste olması değil sonuç bu işin ucunun nereye varacağını biliyor olmasıdır. Yargı soruşturmayı genişlettikçe bunlarda korku artıyor çünkü kabahatlerinin farkındalar. Ama korkunun ecele faydası yok. Bunlar hesabını verecekler. Şeytanla bile işbirliği yapsalar ülkemize ve milletimize karşı işledikleri suçların hesabını vermekten kurtulamayacaklar.”
<< Önceki Haber Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu açıkça tehdit etti.. Sonraki Haber >>

Erdoğan 28 Şubat'ın başaktörlerinden Sisi'yi övdü!

Erdoğan 28 Şubat'ın başaktörlerinden Sisi'yi övdü!

Aksaray'da semt pazarına 'ByLock' operasyonu

Aksaray'da semt pazarına 'ByLock' operasyonu

Arvas: Karaman trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor bilemedim

Arvas: Karaman trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor bilemedim

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Beşiktaş-Konyaspor maçında marş gerginliği

Beşiktaş-Konyaspor maçında marş gerginliği

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Siyasal İslam neden iflas etti?

Siyasal İslam neden iflas etti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:57:09