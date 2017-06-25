Samanyolu Haber /Gündem / Mavi Marmara ile ilgili tüm tazminatları Türkiye üstlenecek /25 Haziran 2017 02:05

Mavi Marmara ile ilgili tüm tazminatları Türkiye üstlenecek

İsrail’in Mavi Marmara katliâmı için ödediği 20 milyon dolar tazminat 10 şehidin ailerine ait hesaplara yatırıldı. Ancak anlaşma gereği yaralılar ve suçtan zarar görenlerin İsrail aleyhine açtığı tüm tazminat dâvâlarını Türkiye üstlenecek.

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Yandaş Karar Gazetesinin haberine göre İsrail’in Mavi Marmara Gemisine yaptığı kanlı saldırıda şehit düşen 10 Türk vatandaşının ailelerine tazminatları ödendi. İki ülke arasındaki anlaşma gereği İsrail’in şehit aileleri için ödediği 20 milyon dolar, 2’şer milyon dolar olarak aileler arasında eşit olarak dağıtıldı. Böylece İsrail’in sorumluluğu da sona erdi. Gemide yaralanan 50 aktivist ve suçtan zarar gören yüzlerce mağdurun yasal muhatabı ise artık Türkiye Maliye Bakanlığı. İsrail aleyhine açılan her bir tazminat dâvâsı Türkiye tarafından yüklenilecek. Şimdiye kadar mağdurların açtığı tazminat dâvâlarının sayısının 36 olduğu öğrenildi.

Bu davalar İstanbul, Diyarbakır, Kayseri ve Nevşehir’de açıldı. Dâvâlarda 472 bin 100 TL maddi, 15 milyon 188 bin TL manevi tazminat talep edildi. Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecini bekleyen mağdurlar, muhatabın belli olmasının ardından arka arkaya dava açmaya hazırlanıyor. Yurt dışındaki mağdurlarla birlikte yüzlerce tazminat dâvâsı açılacağı belirtiliyor.

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