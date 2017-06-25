Yerli turist Yunanistan'a kaçtı...





Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Midilli Adası'na gitmek isteyenler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu





Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 4 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyenler, deniz hudut kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.





İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelen vatandaşlar, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.





Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yüzlerce metre uzayan kuyruklar nedeniyle ek seferler koymak zorunda kaldı.





Feribot seferleri düzenleyen acente sahibi Fatih Jale, Türk tatilcilerin, bu Ramazan Bayramı'nda da Midilli Adası'na yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.





Jale, "İki hafta kadar önce Midilli Adası'nda meydana gelen deprem nedeniyle bir miktar rezervasyon iptallerimiz oldu. Ancak bunun yerini yeni rezervasyonlar kapattı. Bu sayede yine her bayram olan kapasitemize ulaştık." diye konuştu.





"Bayramda 5-6 bin kişi Midilli'ye geçiş yapacak"





Tatilcilerin bugün itibarıyla yoğunlaştığını vurgulayan Jale, şöyle devam etti:





"Sadece bugün bin 200 biletli tatilci Midilli'ye geçti. Geçen seneyle kıyaslandığında müşteri potansiyelimiz hemen hemen aynı sayılara ulaşmış durumda. Geçtiğimiz haftaya kadar rezervasyonlarımız çok düşüktü ama bu hafta bir anda çok ciddi bir yükseliş oldu. Bana göre bu bayram 5-6 bin kişi Ayvalık'tan Midilli'ye geçiş yapacaktır. Firma olarak bayram nedeniyle her gün iki ek sefer düzenleyerek bu geçişleri gerçekleştirmeye çalışacağız."





"Midilli'de 3'te 1 oranında daha ucuz"





Ayvalıklı avukat Kemal Tutkopar da Midilli ile ilçenin adeta kapı komşusu olduğunu söyledi.





Kendisinin de Midilli mübadili bir ailenin çocuğu olduğunu anlatan Tutkopar, şunları kaydetti:





"Bu yüzden de fırsat buldukça, sık sık gidip geliyoruz. Bayram dolayısıyla da fırsatımız oldu. 4 gün tatil yapacağız. Midilli'de gerçekleşen depremi, Ayvalık'ta da aynı şiddette hissettik. Bu yüzden de alışkınız. Depremden de çekinmiyoruz. Midilli'de restoranlar ve birçok hizmet Türkiye ile kıyaslandığında çok ucuz. Mesela restoran fiyatları Cunda Adası ile karşılaştırıldığında, Midilli'de 3'te 1 oranında ucuz fiyatla ziyafet çekebilmek mümkün."





Tatilcilerden Tuğçe İlhan ise Ege adalarına ilk kez seyahat ettiğini, deprem korkusunu taşımadığını ifade etti.





Ayvalık Belediyesi otopark görevlisi Cafercan Kıran, "Bayram nedeniyle otoparklarımız yüzde 100 doluluk oranına yaklaştı. Bayramın ilk günü ve ikinci gününde ise otoparklarımızda boş yer kalmayacağını düşünüyorum." dedi.