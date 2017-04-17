Samanyolu Haber /Gündem / Martin Schulz: Sonuçlar Erdoğan'ın... /17 Nisan 2017 00:25

Martin Schulz: Sonuçlar Erdoğan'ın...

Avrupa Parlamentosu eski Başkanı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Martin Schulz referandum sonuçlarını değerlendirdi. Schulz, "Sonuçlar, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi" dedi.

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Son dakika… Schulz’dan referandum değerlendirmesi

Türkiye’deki başkanlık referandumunu değerlendiren Martin Schulz, referandumun sonucunun Erdoğan’ın Türkiye olmadığını gösterdiğini söyledi.
Başkanlık referandumu sonuçlarını değerlendirilen Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı ve Eylül ayında yapılacak seçimlerde Başbakan Adayı Martin Schulz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Referandumun başa baş sonucu, Erdoğan’ın Türkiye olmadığını gösterdi. Demokrasi ve insan hakları mücadelesi sürmeli” ifadelerini kullandı.
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