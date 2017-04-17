Martin Schulz: Sonuçlar, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi

Resmi olmayan referandum sonuçlarını değerlendiren Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Gaşkanı Martin Schulz, "Referandumun başa baş sonucu, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi" dedi.
Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) çiçeği burnunda lideri ve Eylül ayında gerçekleştirilecek seçimlerdeki Başbakan adayı Martin Schulz, referanduma dair Twitter üzerinden yorumda bulundu.
Schulz, "Referandumun başa baş sonucu, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi. Demokrasi ve insan hakları mücadelesi sürmeli" dedi.