Samanyolu Haber /Dünya / Martin Schulz: Sonuçlar, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi /17 Nisan 2017 00:23

Martin Schulz: Sonuçlar, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi

Türkiye'deki referandum sonuçları ile ilgili Almanya'dan ilk değerlendirme iktidardaki koalisyon ortağı Almanya Sosyal Demokrat Parti'nin Başbakan adayı Martin Schulz'tan geldi

Martin Schulz: Sonuçlar, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi

Resmi olmayan referandum sonuçlarını değerlendiren Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Gaşkanı Martin Schulz, "Referandumun başa baş sonucu, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi" dedi.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) çiçeği burnunda lideri ve Eylül ayında gerçekleştirilecek seçimlerdeki Başbakan adayı Martin Schulz, referanduma dair Twitter üzerinden yorumda bulundu.

Schulz, "Referandumun başa baş sonucu, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi. Demokrasi ve insan hakları mücadelesi sürmeli" dedi.
<< Önceki Haber Martin Schulz: Sonuçlar, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını... Sonraki Haber >>

Başbakan'a prompter şoku...

Başbakan'a prompter şoku...

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Her şeyi Onun için yapmak...

Her şeyi Onun için yapmak...

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Başkana soru sormak yok!

Başkana soru sormak yok!

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:02:13