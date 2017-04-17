The Guardian: Oy oranlarında karışıklık var, sonuçlara dikkatli yaklaşmalı

Anayasa değişikliğinin oylandığı Türkiye’deki referanduma dair haberleri canlı takiple okuyucularıyla buluşturan The Guardian, açıklanan oy oranlarıyla ilgili uyarıda bulundu. Sayılan oy sayısına dair kafa karışıklığı bulunduğunu belirten Guardian, CHP ve MHP’li muhaliflerin sonuçlara itiraz edeceklerine de dikkat çekti.





Guardian’ın canlı takibinde açıklanan oy oranlarına dair şu ifadelere yer verildi:





“Türkiye’de sayılan oylarla ilgili olarak hala kafa karışıklığı var ve herhangi bir sonu., -Cumhurbaşkanı tarafından deklare edilsin ya da edilmesin, dikkatli şekilde değerlendirmeli.”