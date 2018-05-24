Maranki'ye savcılık soruşturması başlatıldı

Bitkisel tedavi yöntemleri iddiasıyla adını duyuran Ahmet Maranki hakkında yayına çıktığı Akit TV’de 24 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle, ‘basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma başlatıldı.





Maranki, dün gece Akit TV’de “Şayet olursa gidecek hiç bir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kaf Dağı’nın arkasında 25 Haziran’da… Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık…” ifadelerini kullanmıştı.





Savcılık açıklamasında Maranki’nin sözleri alıntılandıktan sonra şöyle denildi:





Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu kişi hakkında TCK Md. 216/1, 218/1 uyarınca ‘basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatılmış ve ilgili kişi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.