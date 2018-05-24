Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz derneği terörist ilan ettiği dev doları yaktı /24 Mayıs 2018 18:09

15 Temmuz derneği terörist ilan ettiği dev doları yaktı

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Sinop Şube Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, döviz kurlarında yaşanan artışı protesto amacıyla temsili olarak hazırlanan iki metre uzunluğundaki dolar banknotunu yaktı

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Ellerinde Türk bayraklarıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Sinop Şube Başkanı Erol Özçelik, küresel güçler tarafından Türkiye'nin istikrarlı yönetime sahip olmasının engellenmeye çalışıldığını savundu.

Son yıllarda Türkiye'nin kat ettiği mesafenin dünya tarafından görüldüğüne işaret eden Özçelik, bundan rahatsız olanların yeni bir senaryo ile döviz kurları üzerinde oyunlara başladığını öne sürdü.

'BAL GİBİ SİYASİ BİR OPERASYONDUR''

Özçelik, Türkiye'nin döviz kurlarındaki dalgalanmaların önünü kesebilecek güce ve imkana sahip olduğunu vurgulayarak şunları belirtti:

"Biz, 'Dolar üzerinden operasyon yapılıyor' deyince, 'Bu operasyon değil, ekonomi bilimi ile ilgili.' diyenlere soruyorum. Doların sahura kalkar gibi gece gece yükselmesi ekonomi biliminin neresinde yazıyor? Gece dolar artıyorsa bu, bal gibi siyasi bir operasyondur. Bunu bilmek için uzman olmaya gerek yok.

İki saat içinde 10 milyar doları yurt dışına çıkaranların kimler olduğunun araştırılmasını istiyoruz. Gezi Parkı'nda denediler, başaramadılar. Bir dolarlık uşaklarıyla 15 Temmuz gecesi beceremediklerini şimdi milyon dolarlık kuklalarıyla yapmaya çalışıyorlar."
Açıklamanın ardından gruptakiler, temsili olarak hazırlanan iki metre uzunluğundaki dolar banknotunu yaktı.

Bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri gerçek dolarları ateşe vererek, döviz kurlarının yükselmesini protesto etti.
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