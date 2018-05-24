AKP'liler WhatsApp üzerinde yayıyor: Ekonomik bombardıman başladı, yetişin...

Dolardaki artışın ardından komplo teorileri havada uçuşurken AKP'liler arasında yayılan bir WhatsApp mesajının milyonlarca kişiye ulaştığı sanılıyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki AKPlilerin birbirlerine gönderdikleri, zayıf bir Türkçe ile yazılan WhatsApp mesajında 'Abdülhamit de böyle devrilmişti', 'sahurda bile doları yükseltiyorlar' gibi ifadeler bulunuyor. Mesajda ABD merkezli Bloomberg'ten 'İngiliz Bloomberg' olarak bahsedilirken burada yer alan 'Erdoğan Türkiye'nin kredi notunu tehlikeye atıyor' şeklindeki bir haber çarpıtılarak veriliyor.





İşte o metin (İmla hataları metnin orjinalindedir):





Ekonomide Operasyon...!



Bu gece itibariyle yüklü miktarda döviz piyasadan çekildi.

Dolar şu an itibariyle 5 TLye doğru tırmandırılıyor

Çok yoğun döviz alım talebi var ve yoğun yurtdışı kaynaklı döviz alımı yapılarak ekonomik operasyon bombardımanı başlatıldı.

Sahur vakti dahi dolar yükseltiliyor

Sabah itibariyle millet uyandığında sosyal medaya da felaket senaryoları patlatacaklar..

Ülkesini seven her vatandaş bu tuzağa kanıp gaza gelmeden sakince 24 Haziranı beklemeli ve cevabını vermelidir.

Abdülhamid han'ıda aynı tuzaklarla indirdiler ve 10 yılda imparatorluk kaybedildi..

O dönemi bilenler oynanan oyunların aynı olduğunu anlarlar..

Necip milletimiz 15 Temmuzda sokakta verdiği cevabı

ekonomide de verecektir..

24 Haziranda da sandıkta gereğini yapacaktır.





İngiliz Bloomberg Tv..

“Doların yükselişindeki temel faktör Türkiye ekonomisinin kötü olması değil. Yabancı yatırımcıların Türkiye siyasetinde Erdoğan’ı istememesi.”





Bu döviz operasyonu seçim öncesi Rusya'da Putin'e de yapıldı.

Adamın oyu %60 dan %74 e çıktı.

Yani Ruslar oyunu gördü. Ona göre oy verdi.





Allah hakkımızda, en hayırlı olanı nasip eylesin ...





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