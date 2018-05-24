Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler... Gömülen silahlar varmış....

Kendisini 'Bitkilerin efendisi' olarak tanıtan, hakkında usulsüz ilaçtan çok sayıda dava bulunan Prof. Dr. Ahmet Maranki, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Akit Tv 'de katıldığı canlı yayında gündemi sarsacak ifadeler kullandı. Maranki, seçimlerin bekledikleri sonuca ulaşmaması durumunda "Belgrad Ormanı'na gömdüklerini çıkararak savaşacakları" tehdidini savurdu.





İşte Maranki'nin kan donduran o sözleri;





"Bu spekülasyonlar tamamen sunidir. Biz onun için her doğruyu her yerde söylemeyeceğiz. Kan ağlıyor içimiz. Ama bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyeceğiz..."



