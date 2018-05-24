Samanyolu Haber /Gündem / Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler... Gömülen silahlar varmış.... /24 Mayıs 2018 13:05

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler... Gömülen silahlar varmış....

Prof. Dr. Ahmet Maranki, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala canlı yayında açıkça iç savaş tehdidinde bulundu.

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Kendisini 'Bitkilerin efendisi' olarak tanıtan, hakkında usulsüz ilaçtan çok sayıda dava bulunan Prof. Dr. Ahmet Maranki, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala  Akit Tv 'de katıldığı canlı yayında gündemi sarsacak ifadeler kullandı. Maranki, seçimlerin bekledikleri sonuca ulaşmaması durumunda "Belgrad Ormanı'na gömdüklerini çıkararak savaşacakları" tehdidini savurdu.

İşte Maranki'nin kan donduran o sözleri;

"Bu spekülasyonlar tamamen sunidir. Biz onun için her doğruyu her yerde söylemeyeceğiz. Kan ağlıyor içimiz. Ama bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyeceğiz..."

Maranki'nin bu sözleri sosyal medyada da büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı 24 Haziran öncesi infial yaratabilecek olan bu sözler nedeniyle savcıları göreve çağırdı.

Maranki'nin Akit'teki köşesinde Payitaht, Diriliş gibi dizilerin aralarında ped ve gazlı içecek reklamlarının gösterilmesinin 'ahlaki çöküntüye' sebep olduğu iddiası da tepki çekmişti.

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Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
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