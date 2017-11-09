Mahkemeye gönderilen Bylock içerik raporu herkesi güldürdü

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Akademisyenlerin yargılandığı davaya yargılanan bazı kişilerin Bylock içeriği diye rapor gönderildi.



Mahkeme salonunda okunan rapor mahkeme heyetini güldürdü. Raporda öyle akıl mantık dışı ifadeler yer aldı ki Mahkeme, raporu geri gönderdi.







Binlerce kişinin tutuklamasına gerekçe yapılan Bylock içeriği ile ilgili akıllarda soru işareti bırakan rapordan bazı örnekler:







Rapora göre Bir akademisyen 24 defa kendini aramış... Mahkeme salonunda konuşan Akademisyen A.K “Hakkımda düzenlenen raporda benim kendi numaramı defalarca aradığım belirtilmiş. Raporda belirtilen numara bana aittir. Ancak benim kendi kendimi aramam çok olası görünmüyor.' dedi







“62 GÜN BOYUNCA TELEFONU ELİMDEN BIRAKMAMAM LAZIM”





Yine aynı akademisyen ile ilgili raporda 62 günde 10 bin 60 kez bylock programı ile bağlantı kurduğuna yönelik bir tespit var.. Yani bu kişi 62 günde hiç durmadan 8 dakikada bir Bylock ile konuşmuş .





Bir de raporda bazı kişilerin Bylock şifresi olarak 1'i kullandığı da yazıyor.. Akademisyenlerin oldukça gizli olduğu belirtilen program için 'böyle bir şifre kullanmış olabilir miyiz' sorusunu sordular





“UYUMADAN BYLOCK’A BAĞLANDIĞIM TESPİT EDİLMİŞ”





Yine bir başka akademisyen ile ilgili raporda iki günde 475 kez bir kişi ile Bylock görüşmesi tespit edildiği mahkemeye sunuldu. Suçlanan akademisyen de rapora tepki göstererek mahkemede 'uyumadan bylock kullanmışım' dedi.





Rapordaki diğer bilgiler de çelişkilerle dolu. Bolu Ağrı Ceza Mahkemesi'de dava dosyasına giren rapordaki bilgiler ile BTK'nın ve GSM şirketlerinin gönderdiği HTS kayıtları tutmuyor. Bir çok kişi ise Bylock'ta hiç ekli olmayan kişilerle görüşmüş gözüküyor. Hele bir kişinin 1 saniyede 262 kez giriş yaptığının belirtilmesi mahkeme salonundaki herkesi güldürdü..







Dava sonunda Mahkeme raporun eksiklerin tamamlanması ve itirazların değerlendirilmesi için geri gönderdi