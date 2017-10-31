Samanyolu Haber /Gündem / Bilirkişiden, 'ByLock' davalarını çökertecek tespit /31 Ekim 2017 18:03

Bilirkişiden, 'ByLock' davalarını çökertecek tespit

Adli Bilişim Uzmanı Tuncay Beşikçi, Cumhuriyet davasının dördüncü duruşmasında savcının talebi ile yaptığı sunumda ByLock konusunda önemli bir tespiti mahkeme heyeti ile paylaştı. Emre İper'in telefonuna asla ByLock indirilmediğini belirten Beşikçi, farklı programların indirildiği telefonların nasıl 'ByLock' yüklenmiş gibi değerlendirilebileceğini örnekleri ile anlattı.

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Bilirkişi raporları ve uzmanlar tarafından çürütülmesine rağmen, onbinlerce insanın hayatının karartılmasana gerekçe yapılan ByLock yalanı bir kar daha çökertildi.

Cumhuriyet gazetesi idareci ve yazarlarının yargılandığı davada, bilişim uzmanı Tuncay Beşikçi ByLock’un delil olarak kullanılmasının yanlışlığını tek tek ortaya koydu.

Diğer yandan duruşmada Savcı, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Ahmet Şık, Emre İper ve Jeansbiri adlı Twitter hesabını kullandığı belirtilen Ahmet Kemal Gündoğdu’nun tutukluluğunun devamını istedi.

Cumhuriyet çalışanı sanık Emre İper’in telefonunda ByLock olduğu iddiasının doğru olmadığını ispatlayan bilirkişi Beşikçi, müzik indirme ve namaz saati programlarını kullananların da ByLock sunucusundan beslendiğini anlattı.

İşte ByLock’u duruşma salonunda bir kez daha çürüten ifadeler:

Tuncay Beşikçi: ByLock kullanılmamış bir telefon nasıl ByLock sunucusuna bağlanmış diye baktım.

Bunu ancak başka bir uygulama yapmış olabilirdi. 3 Haziran 2014’te yüklenen bir müzik programında bir kod yer alıyor. Bunu ancak başka bir uygulama yapmış olabilirdi. 3 Haziran 2014’te yüklenen bir müzik programında bir kod yer alıyor….

Bunu ancak başka bir uygulama yapmış olabilirdi. 3 Haziran 2014’te yüklenen bir müzik programında bir kod yer alıyor. Sanık ByLock’a bağlanıyor. Sonra da programı kaldırıyor. Bazı kıble programları da bu sunucuya yönlendirilmiş. Düşünebiliyor musunuz namazını kılacak olan kişi farkında olmadan terör örgütünden yargılanıyor.

Mahkeme Başkanı: Freezy programının Litvanya’daki sunucuya yönlendirmesi mümkün mü?

Tuncay Beşikçi: Teknik olarak çok mümkün. Kendi sitemde bunu yaptım. Bir kodu koyarak bu sunucuya yönlendirdim. Böylelikle benim siteme giren herkes de ByLock’a yönlendirilmiş oldu. Apple ve Blackberry’lerde bunu tespit zor. Ama ben bunu inceledim. 26 Ağustos -13 Eylül arası kayıtlarını tüm operatörlerden isterseniz, gerçekten ByLockçu mu yoksa yönlendirilmiş mi görebilirsiniz.

Mahkeme Başkanı: Bir insanın telefonda ByLock izine rastlanmamış olması onun ByLockçu olmadığına delil teşkil eder mi?

Tuncay Beşikçi: Etmez. Çünkü başka telefondan bağlanmış olabilir.
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