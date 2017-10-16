'Bu 8 programı kullananlar da ByLock'a girmiş görünüyor'

Avukat Ali Aktaş, Peksayar’ın iddiasını savcılığa sunarak inceleme talep etti.
Adli Bilişim Uzmanı Koray Peksayar’ın hazırladığı rapora göre, Morbeyin.com adlı şirketin çıkardığı 8 uygulamanın içinde yer alan bazı küçük reklam dosyaları, ByLock IP’lerini kullanıyor. ByLock programını indirmemiş kişiler, Morbeyin.com adlı şirketin uygulamalarını kullandığında, direkt ByLock serverlerina bağlanmış gibi görünmüşler.
Morbeyin.com adlı şirketin çıkardığı uygulamalar şu şekilde:
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Peksavar'ın 52 sayfalık raporunda, şu an için yayında olmayan bu uygulamalardan bazılarının ana dosyalarına eriştiğini belirtti.