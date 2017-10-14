Prestijli dergiden ByLock dosyası: Saçma şüphe!

Dergi baskıcı Erdoğan iktidarının Türkiye'deki muhalifleri hapsetmek için bulduğu en saçma argüman olarak ByLock'u kullandığını yazdı. ''Türkiye’de bir çok kişi (vatandaş, gazeteci ve muhalifler) Bylock yüzünden mahkeme karşısında'' diye yazan dergi Prof. Dr. Frank Überall'in “Bir uygulamayı kullanmanın tutuklama gerekçesi yapılması saçmalıktan başka bir şey değil” değerlendirmesine yer verdi.





Dergide yer alan haber şöyle:





ByLock: Muhalifler için tuzak





Bylock mesajlaşma uygulaması 2014'ten itibaren android ve iOS için uygulama dükkanında vardı. Özellikle Türkiye, Suudi Arabistan ve İran’da revaçtaydı. Türkiye’de özellikle muhalifler bu programı kullandılar, çünkü yazışmaları şifreliyordu. MİT 2015'te Litvanyalı server hacklemesinden (Serverda Bylock kullanıcıların listesi bulunuyordu - maalesef serverdaki liste şifresiz bir şekildeydi) sonra Bylock kullanıcıları hükümetin takibine alındı. Ayrıca program telefondan silinse bile, program telefonun kullanıcı profilinde iz bırakıyordu ve bu şekilde tekrar tespit edilebiliyordu.







ByLock kullanıcıları genel şüpheli





ByLock kullanmak bile - hangi amaçla olursa olsun- Türkiye'de insanların şüpheli olmaları için yeterli. Devletin haber ajansı olan Anadolu Haber Ajansı'na göre kullanıcılar Gülen Hareketi ile irtibatlı.





ByLock - Skype ve benzerlerinin alternatifi





ByLock Türk kökenli Amerikanlı David Keynes tarafından geliştirildi. Keynes yapılan bir röportajında bu uygulamanın Gülen hareketi mensupları tarafından muhalifler arasında şifreli irtibat kurulabilmesi için yapıldığını dile getiriyor. Ama Türk gazeteciler de bu programı savcılar ve güvenlik birimleri ile bilgileri şifreli paylaşmak için kullandılar





Futbol Yıldızı ByLock yüzünden tutuklu





ByLock yüzünden yapılan tutuklamalar ciddi olarak eleştiriliyor. Almanya Gazeteciler Birliği Başkanı Frank Überall tutuklu gazetecilerin hemen serbest bırakılmasını istiyor. “Türkiye'de Hukukun üstünlüğü son kalıntıları Erdoğan'ın ve onun takipçilerinin paranoyalarına kaldı'' diyen Überall “Bir uygulamayı kullanmanın tutuklama gerekçesi yapılması saçmalıktan başka bir şey değil” diye de ekliyor. En son olarak da Milli Kaleci Ömer Çatkıç Gülen hareketine yakınlığından dolayı ve ByLock iddiası sebebiyle tutuklandı.











