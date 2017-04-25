Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden bütün davalara emsal olacak 'Bylock' kararı /25 Nisan 2017 00:10

Mahkemeden bütün davalara emsal olacak 'Bylock' kararı

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, ByLock’un tek başına delil sayılamayacağını belirterek, Denizli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını bozdu.

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MİT raporları doğrultusunda suç delili olarak kabul edilen ve MİT’in hazırladığı listelerle yüz binlerce kişinin tutuklandığı ByLock programının tek başına delil sayılamayacağına hükmeden Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, Denizli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin ByLock kararını bozdu. Mahkeme kararın bozulmasında delil yetersizliği ve somut delil ve suçlama için MİT raporlarının yeterli olamayacağı hükmünü verdi. Yeni Akit’te yer alan habere göre, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, MİT’in verdiği rapordaki bulguların, diğer resmi kurumlarda yapılacak araştırmalarla teyid ettirilmesini istedi ve yerel mahkemenin kararını bozdu. HTS kayıtları, ByLock kullanımı araştırılıp yeni bir karar verilecek. 

MİT raporlarından başka delil bulunmadı

Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma gerekçesinde dikkat çeken ayrıntılar ise şöyle; Bylock programının kullanıldığına ilişkin MİT raporundan başka delil bulunmadığı, İMEİ numarasının başka hatlardan kullanılıp kullanılmadığını araştırılması, Bylock üzerinden sesli görüşme yapılıp yapılmadığı yapıldı ise bu kişiler hakkında soruşturma olup olmadığı şeklinde. Bu karar, ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklu veya tutuksuz yargılanan tüm sanıklar için de emsal teşkil ediyor.
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