İşte MHP'li muhaleflerin bundan sonraki yol haritası

Milliyet Gazetesi Yazarı Tunca Bengin MHP'li muhalefetin bundan sonraki yol haritasını yazdı...





MHP cephesinde bugün itibariyle yanıt aranan soru şu: Şimdilik düşünce ve istikşafi görüşme aşamasındaki parti içi hesaplaşma aynı minderde mi olacak yoksa başka mecraya mı kayacak? Kayarsa da nasıl olacak? Dün bu durumu bir zamanlar Bahçeli'nin en yakınındaki bir muhalifle konuştum. Şu anda üç maddeli bir takvimden söz ederek şunları anlattı: Bir kere muhalefetin lehine bir karar çıkacağını düşünmemekle beraber her halükarda yapılan ama Genel Merkez tarafından geçersiz sayıldığı için mahkemeye taşman kurultayın durumunun netleşmesi lazım. 20 Haziran'da mahkeme karar verecek. Tabii verirse çünkü hukukta eşi benzeri olmamış bir uygulamayla iki seferdir karar erteliyor. 20 Haziran'da vereceğini ilan etmişti yine ertelemezse o beklenecek, ikinci adımda referandumun neticelerinin her ne kadar YSK itirazları reddetse de AGİT sürecinin ortaya çıkması. Yani şu anda yeni parti söz konusu değil. Zaten bir partileşme olacaksa da bu Ahmet, Mehmet istifa etti partileşme geliyor diyerek olmaz. Bu çok ciddi bir istişare ile bir araya gelişlerle olur. Türkiye'nin bir çok bölgesinde en azından peş peşe yayılacak, belli bir zaman diliminde tabii ki toplantıların neticesinde çıkan kurucular kuruluyla olur. Sadece MHP'lilerden kopacaklarla bir parti olmaz artık. Oluşumun içinde herkesin olması gerekir. Yoksa dağ fare doğurur." Özetle; her ne kadar bu gelişmeler ve öngörüler Bahçeli'yi kızdırsa da önümüzdeki dönem AKP'nin meşhur sloganı MHP'nin teşkilatlarında da sık sık yinelenecek gibi: Durmak yok, tartışmaya devam..