Cezaevlerinde yeni keyfîlik

OHAL’de cezaevi yönetimleri de keyfî yasaklarla mağduriyetler oluşturmayı sürdürerek Yeni Asya Gazetesi’nin cezaevlerine girişi engelliyor. Adalet Bakanlığına soruyoruz; “Gazetemizin cezaevlerine neden engelleniyor?”

OHAL’de yaşanan hukuksuzluklara her geçen yenileri ekleniyor. Cezaevlerindeki keyfi yasaklar da artarak devam ediyor. Yeni Asya Gazetesi’nin cezaevlerine girmesine yönelik yasaklar, Ankara, Adana, İzmir, Trabzon, İstanbul, Ağrı, Van, Kars, Batman, Denizli gibi birçok şehirde gerekçe belirtilmeden uygulanıyor. Konuya ilişkin konuşan Avukat Mustafa Özbek, “Bu, Yeni Asya Gazetesi’ne referandum ve hukuk mücadelesi sebebiyle yapılan baskılardan biridir. Tamamen keyfi olan bu kararlar hukuk devleti ilkesini de zedelemektedir” dedi.





Her gün yeni bir engelleme





Birçok cezaevinde Cevşen, Risale-i Nur gibi eserlerde yasaklı kitap konumuna düşürülürken, Yeni Asya Gazetesine yönelik benzer keyfi yasaklamalar, 10 Nisan 2017 itibariyle, Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi, Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi, İzmir E Tipi Kapalı- Açık Cezaevi, Ankara Kapalı Açık Cezaevi, Ankara Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü, Antalya Yarı Açık ve Kapalı Cezaevleri, Trabzon Cezaevi İş Yurdu Müdürlüğü, Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul 2 Nolu F Tipi İş Yurdu, İstanbul 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu, İstanbul 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu, Ankara Yenikent F-1 Cezaevi, Ankara Sincan T Tipi Kapalı Cezaevi, İstanbul 7 Nolu Cezaevi, İstanbul 3 Nolu Cezaevi, İstanbul 1 Nolu Cezaevi, İstanbul 2 Nolu Cezaevi ve İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi, Ankara Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi gibi Cezaevlerinde de uygulanmaya başladı. Bayilerden ve gazete yönetimlerinden edinilen bilgilere göre keyfi yasaklar Cumhuriyet, Sözcü, Şok, Korkusuz gazeteleri içinde uygulanıyor.





Savcılıklara şikâyet edilmişti





Hukukî hiçbir dayanağı olmayan yasakları uygulayan cezaevlerinden Şakran 3 Nolu T Tipi Cezaevi, Tavşanlı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi, İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi, Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu, Van F Tipi yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yönetimleri hakkında hem Adalet Bakanlığı’na hem de ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştu.