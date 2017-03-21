ByLock uluslararası krize dönüştü

'Talep hükümsüz ve geçersiz'





Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) serbest bırakılmasını istediği yargıç Sefa Akay hakkında Birleşmiş Milletler’e mektup gönderdi. UCM, Akay’ın bırakılması için Türkiye’yi Güvenlik Konseyi’ne sevk etmişti; Ankara’nın yanıtında da, UCM’nin bu yönde bir talimat vererek ‘Türkiye’nin bağımsız yargısına müdahalede bulunup görev tanımını aştığı’ ve ‘bu talebin hükümsüz olduğu’ belirtildi.







Mektubu kaleme alan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, ‘hukukun üstünlüğü ve uluslararası taahhütlerine son derece önem veren bir ülke olarak Türkiye’nin Akay’ın tutuklanmasıyla ilgili çarpıtmalara açıklık getirmek istediğini’ savundu. Akay 15 Temmuz ve terör iddiasıyla sebebiyle tutuklandığı öne sürüldü.









