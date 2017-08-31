Macron'un Erdoğan'la ilgili şok sözlerine AKP'den ilk cevap

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Denizli'de bulunan Zeybekci, partisinin il başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.







Bakan Zeybekci, "Gurur duyduğumuz ecdadımızın bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Tüm algı operasyonlarına rağmen, 7 düvele karşı verdiğimiz mücadele, bütün algı operasyonları ile mücadele, Türkiye'ye karşı gerek fiziki gerek her türlü ihanet çemberlerine karşı mücadele, Recep Tayyip Erdoğan'ın seninle konuşmasının lütuf olduğunu unutma. 7 düvel ile mücadele Türkiye'nin her ihanet çemberleri ile mücadele birde böyle terbiye sınırlarını zorlayanlarla berberle onlara katlanmak gibi aziz görevi yerine getiren Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Allah sabır versin. Bizler sabretmekle zorlanırken, o sabrediyor. Bir gün gelecek hatıralarını anlatırken Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmuştum diye böbürlenerek anlatacaksın o günleri de unutma" diye konuştu.

