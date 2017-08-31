ABD Rusya'ya konsolosluğunu kapatması için 2 gün süre verdi

Nauert, "Rusya'nın göndermede bulunduğu eşitlik ruhuna göre Rus hükümetinin San Fransisco'daki Başkonsolosluğunu, Washington ve New York'taki konsolosluk binalarını kapatmalarını talep ediyoruz. Kapatma işlemi 2 Eylül'e kadar gerçekleştirmeli" ifadelerini kullandı.





Moskova'dan karşı tedbirlerin gelmemesini umduğunu belirten Nauert, "ABD, Rusya tarafından istenen eşitliğe doğru yol almışken her iki tarafın misilleme olarak bulunabileceği eylemleri önleyebileceğimizi, iki ülkenin liderlerinin beyan ettikleri amaca, ülkelerimizin arasındaki ilişkileri düzeltmeye doğru ilerleyeceğimizi umuyor" diye konuştu.





'KISIR DÖNGÜYÜ ÖNLEMEK İÇİN BAZI BİNALAR RUSYA'DA KALACAK'





Nauert ayrıca Washington'un bu adımından sonra iki ülkenin de diğer ülkede 3'er konsolosluğu kalmasına rağmen diplomatik binalar ve konsolosluk binaları ile ilgili eşitliğin hala yakalanmadığını, fakat ABD ile Rusya ilişkilerinde kısır döngüyü önlemek için binaların bazılarının Rusya'da kalmasını kararlaştırdıklarını kaydetti.





Daha önce Kommersant gazetesinin haberinde, "Kommersant'ın diplomatik kaynaklarına göre Washington, Moskova'nın ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak Rusya'daki ABD'li diplomatların sayısının kısıtlanmasını ve bazı diplomatik mülklerine el konulmasını öngören yaptırımlarına bu şekilde yanıt vermeyi planlıyor olabilir" ifadelerine yer vermişti.



