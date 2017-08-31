Samanyolu Haber /Dünya / ABD Rusya'ya konsolosluğunu kapatması için 2 gün süre verdi /31 Ağustos 2017 23:14

ABD Rusya'ya konsolosluğunu kapatması için 2 gün süre verdi

ABD Rusya’dan San Fransico’daki konsolosluğunu ve diğer 2 konsolosluk tesisini kapatmasını talep etti

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Rusya'dan San Fransisco'daki konsolosluğunu, ayrıca Washington ve New York'taki 2 konsolosluk tesisini 2 Eylül'e kadar kapatmasını talep ettiğini açıkladı.

Nauert, "Rusya'nın göndermede bulunduğu eşitlik ruhuna göre Rus hükümetinin San Fransisco'daki Başkonsolosluğunu, Washington ve New York'taki konsolosluk binalarını kapatmalarını talep ediyoruz. Kapatma işlemi 2 Eylül'e kadar gerçekleştirmeli" ifadelerini kullandı.

Moskova'dan karşı tedbirlerin gelmemesini umduğunu belirten Nauert, "ABD, Rusya tarafından istenen eşitliğe doğru yol almışken her iki tarafın misilleme olarak bulunabileceği eylemleri önleyebileceğimizi, iki ülkenin liderlerinin beyan ettikleri amaca, ülkelerimizin arasındaki ilişkileri düzeltmeye doğru ilerleyeceğimizi umuyor" diye konuştu.

'KISIR DÖNGÜYÜ ÖNLEMEK İÇİN BAZI BİNALAR RUSYA'DA KALACAK'

Nauert ayrıca Washington'un bu adımından sonra iki ülkenin de diğer ülkede 3'er konsolosluğu kalmasına rağmen diplomatik binalar ve konsolosluk binaları ile ilgili eşitliğin hala yakalanmadığını, fakat ABD ile Rusya ilişkilerinde kısır döngüyü önlemek için binaların bazılarının Rusya'da kalmasını kararlaştırdıklarını kaydetti.

Daha önce Kommersant gazetesinin haberinde, "Kommersant'ın diplomatik kaynaklarına göre Washington, Moskova'nın ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak Rusya'daki ABD'li diplomatların sayısının kısıtlanmasını ve bazı diplomatik mülklerine el konulmasını öngören yaptırımlarına bu şekilde yanıt vermeyi planlıyor olabilir" ifadelerine yer vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya'daki diplomatlarının sayısında 755 kişilik bir kısıtlamaya gidileceğini, böylelikle Rusya'daki ABD'li diplomatlarının sayısının ABD'deki Rus diplomatların sayısıyla eşitlenmiş olacağını duyurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise geçen hafta ABD'ye 1 Eylül'e kadar diplomatlarının sayısını değiştirmesini önermişti.

Sputnik
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