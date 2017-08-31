İtalya evleri mafyanın elinden alıp sığınmacılara verecek

İtalya'da Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, dün Facebook hesabından yapmış olduğu bir paylaşımda, mafyanın elinden alınarak el konulmuş binaların sığınmacılara tahsis edilmesinin yerel makamlarca görüşüldüğünü duyurdu.







Raggi, bu çerçevede ilk etapta 200000 binanın 31 Ekim itibariyle sığınmacılara tahsisinin öngörüldüğünü belirtti. Raggi iletisinde polisin sığınmacılara salı günü yapmış olduğu müdahaleyi de savundu ve 'yasadışı yerleşimlerin tolore edilemeyeceğini' ifade etti.





