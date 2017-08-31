Samanyolu Haber /Gündem / Fransız lider Erdoğan'la görüşmekten şikayet etti! /31 Ağustos 2017 08:57

Fransız lider Erdoğan'la görüşmekten şikayet etti!

Fransa'nın Napolyon'dan beri en genç lideri olan Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şaşırtan bir açıklama yaptı. Le Point dergisine konuşan Macron, "İşim hiç havalı değil. Her 10 günde Erdoğan'la konuşan benim" dedi.

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Fransız liderden şok Erdoğan örneği

Çiçeği burnunda cumhurbaşkanı, Fransa’nın sevilen dergilerinden Le Point’a konuşarak yaşadıklarını ve işini anlattı. Küresel arenada “yeni havalı çocuk” olmayı planlayıp planlamadığına dair gelen bir soruya samimi açıklamalarda bulundu.

Macron, “Küresel arena gerçekten çok da ‘havalı’ bir yer değil” dedi. Macron bunun sebebi olarak da, “Her 10 günde bir Erdoğan’la konuşan benim” ifadesini kullandı. Geçtiğimiz iki hafta içerisinde Erdoğan’la görüşen Macron, bu görüşmelerde Suriye ve bölgede yaşanan krizlerle birlikte Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin durumunu masaya yatırmışlardı.

Röportajın yayımlanmasının ardından Macron’un ekibinden bir açıklama geldi. Macron’un Erdoğan’la dalga geçmek ya da eleştirmek gibi bir durumu olmadığının belirtildiği açıklamada, “Erdoğan ile yapılan görüşmeler her zaman çok ciddi geçiyor” ifadesi kullanıldı.
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