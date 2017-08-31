Fransız lider Erdoğan'la görüşmekten şikayet etti!

Fransız liderden şok Erdoğan örneği





Çiçeği burnunda cumhurbaşkanı, Fransa’nın sevilen dergilerinden Le Point’a konuşarak yaşadıklarını ve işini anlattı. Küresel arenada “yeni havalı çocuk” olmayı planlayıp planlamadığına dair gelen bir soruya samimi açıklamalarda bulundu.







Macron, “Küresel arena gerçekten çok da ‘havalı’ bir yer değil” dedi. Macron bunun sebebi olarak da, “Her 10 günde bir Erdoğan’la konuşan benim” ifadesini kullandı. Geçtiğimiz iki hafta içerisinde Erdoğan’la görüşen Macron, bu görüşmelerde Suriye ve bölgede yaşanan krizlerle birlikte Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin durumunu masaya yatırmışlardı.





Röportajın yayımlanmasının ardından Macron’un ekibinden bir açıklama geldi. Macron’un Erdoğan’la dalga geçmek ya da eleştirmek gibi bir durumu olmadığının belirtildiği açıklamada, “Erdoğan ile yapılan görüşmeler her zaman çok ciddi geçiyor” ifadesi kullanıldı.