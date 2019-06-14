Litecoin alanların yüzü güldü

Kripto parası Litecoin 2019 yılının başından beri yüzde 330'dan fazla değer kazandı.





Piyasa değeri 8,4 milyar dolar civarında olan Litecoin, Mosaic Research Ltd. verilerine göre halihazırda en büyük yedinci dijital varlık haline geldi.





MADENCİLERE VERİLEN ÖDÜL AZALINCA...





Litecoin'un yükselişinde, madencilerin ödüllendirildiği kripto para sayısının yüzde 50 azalması anlamına gelen “halving/halvening” beklentisi kısmen etkili oldu.





Madenciler mevcut durumda her blok için 25 yeni Litecoin alıyor. Bu sayının 6 Ağustos'ta düşmesi bekliyor. Buna göre madenciler bu tarihten itibaren her blok için 12,5 Litecoin alacak.





Litecoin, madencileri vereceği ödül miktarının yarı yarıya azaltacak.





DÖRT YIL ÖNCE YÜZDE 60 DEĞER KAZANMIŞTI





"Halving" genellikle dört yılda bir gerçekleşiyor ve "halving" dönemi yaklaştığında bahse konu varlıklarda ralli görülüyor. CoinMarketCap.com verilerine göre Litecoin, dört yıl önce "halving" gerçekleşmeden önceki üç ay içerisinde yaklaşık yüzde 60 değer kazanmıştı.





Bitcoin'de ise bir sonraki halving 2020 yılı mayıs ayında gerçekleşecek.