Samanyolu Haber /Ekonomi / Gıda el yaktı: Tarım ürünleri senelik enflasyonu %30! /14 Haziran 2019 14:09

Gıda el yaktı: Tarım ürünleri senelik enflasyonu %30!

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterdi. Aylık en fazla değişim yüzde 6'yla çok yıllık bitkisel ürünlerde gerçekleşti.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2019 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2019 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.95 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13.34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.93 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre değişim ormancılık ürünlerinde yüzde 0.09 artış, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0.78 ve balıkçılıkta yüzde 7.79 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5.96, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.61 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 4.52 azalış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından; diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 7.57, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 4.69, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 1.27 artış, lifli bitkiler yüzde 8.04, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 6.06 azalış gösterdi.

Mayıs 2019’da endekste kapsanan 82 maddeden 6 madde bu ay endekse girerken, 37 maddenin fiyatlarında artış, 27 maddenin fiyatlarında azalış, 12 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gıda el yaktı: Tarım ürünleri senelik enflasyonu %30! Sonraki Haber >>

Arabaları bir anda yuttu

Arabaları bir anda yuttu

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:10:26