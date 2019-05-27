Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin 2019'un yeni rekorunu kırdı /27 Mayıs 2019 11:02

Bitcoin 2019'un yeni rekorunu kırdı

Büyük firmaların artık ödeme aracı olarak kripto paraları kabul etmeye başlaması Bitcoin'e 2019 yılının yeni rekorunu kırdırdı. Daha önce 5 bin doları aşan Bitcoin bugün 8 bin 847 dolara yükseldi.

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En büyük kripto para olan Bitcoin 2019 yılının yüksek seviyesine ulaştı ve mart ayından bu yana iki kat yükseldi.

24 Mayıs Cuma günü geç saatlerdeki seviyelerine kıyasla 27 Mayıs Pazartesi günü yüzde 10'a yakın kadar yükselen Bitcoin Tokyo saatiyle 10:25’te 8 bin 847 dolar seviyesinden işlem gördü.

DİĞER PARALAR DA DEĞER KAZANDI

Rakip kripto paralar da haftaya güçlü bir başlangıç gerçekleştirdi. Litecoin kazanımlarına yüzde 9 eklerken, en büyük ikinci dijital para olan Ethereum yüzde 6 arttı.

Bitcoin 2019 yılında yeni rekorunu 8 bin 847 dolara çıkardı.

Kripto paraların değer artışında dünya ekonomisine yön veren firmalarda ilginin arttığına dair son dönemde gelen bir dizi haber etkili oldu. 

Fidelity Investments kurumsal yatırımcıların dijital varlıkları alıp satabilmesi için planlarını son haline getirirken, E*Trade Financial Corp., kripto işlemlerine izin vermeye hazırlanıyor. 

TELEKOMÜNİKASYON DEVİNDEN ÖDEME KOLAYLIĞI

AT&T Inc., müşterilerine online faturaları kapatmak için ödeme işlemcisi BitPay'i kullanma imkânı sağlayacak.

JPMorgan Chase&Co. stratejistlerinin fiyatların gerçek değerinin ötesine geçtiği görüşüne karşın Bitcoin Mayıs ayında yüzde 70 yükseliş gösterdi.

eToro Kıdemli Piyasa Analisti Mati Greenspan Cuma günü yazdığı notta, "Harcamasının daha kolay olması sahiplenmenin ve kullanmanın da daha kolay olduğu anlamına geliyor.” dedi.
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