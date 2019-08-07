Samanyolu Haber /Gündem / 'Libya'da vurulan uçak Türkiye'den geldi ama Ukrayna'dan kiralanmış' /07 Ağustos 2019 10:26

'Libya'da vurulan uçak Türkiye'den geldi ama Ukrayna'dan kiralanmış'

Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, Misrata havalimanında vurdukları Il-76 askeri nakliye uçağının Ukraynalı şirketten kiralandığını açıkladı.

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Dün Hafter güçlerinin, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) kontrolündeki Misrata havalimanına silah ulaştıran Il-76 askeri nakliye uçağını vurduğu bildirilmişti. Libya Ulusal Ordusu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, "Bu uçak Türkiye’den gelmiş, Ukraynalı bir şirketten kiralanmıştı" dendi.

Daha önce Libya Ulusal Ordusu, Türk askerleri, UMH'ye bağlı güçlerin saflarında savaşmakla suçlamıştı. Geryan’da, Türk yapımı insansız hava araçlarından yararlanıldığı iddia edilmişti.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da operasyon başlattıklarını duyurmuş, bunun üzerine kağıt üzerinde BM tarafından tanınan UMH birlikleri de ‘Burkan el-Gadab’ operasyonunu başlatmıştı.
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