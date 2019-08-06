Libya'da Hafter güçleri: Türk askeri kargo uçağı düşürdük

Ahvalnews.com'un Londra'da yayınlanan El Arabiye Televizyonu'nun haberinden aktardığına göre bir hafta içinde ikinci kez hedef alınan Misrata Havaalanı, Libya Ordusu'nun iddiasına göre Türkiye tarafından militanlara silah ve cephane taşımak için kullanılıyor.



Ordunun açıklamasına göre uçak atılan tek bir füzeyle imha edildi ve çevredeki binalara zarar verilmedi.







Libya Ordusu, militanlara silah ve teçhizat yardımı yapılmaması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.





Geçtiğimiz Cumartesi günü de Misrata'daki Hava Koleji vurulmuştu.





4 Nisan'da Türkiye ve Katar tarafından desteklenen Trablus merkezli Ulusal Hükümeti devirmek için harekete geçen Haftar güçleri kısa sürede Trablus önlerine gelmiş, ancak Türkiye'nin zırhlı araçların yanısıra ülkeye dronler göndermesiyle dengeler bir anda değişmişti.





Hatta geçtiğimiz ay, stratejik önemdeki Giryan kenti de Trablus hükümetinin kontrolüne geçmişti.





Kendisini Libya halkının temsilcisi olarak tanımlayan Tobruk merkezli Hafter, Trablus yönetiminin yabancı militanlara ev sahipliği yaptığını, başka ülkelerden emir aldığını öne sürüyor.





Aynı şekilde Trablus yönetimi de Hafter'i Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) para ve silah yardımı almak, Sudan ve Çad'dan gelen militanları silahlandırmakla itham ediyor.





Mısır, Suudi Arabistan ve BAE kampı ile Türkiye ve Katar'ın oluşturduğu blok arasındaki güç mücadelesinin savaşa dönüşmüş hali olarak adlandırılan Libya Afrika'nın en büyük petrol yataklarına sahip olmasının yanı sıra, Afrika'dan Avrupa'ya yaşanan göçlerin de en önemli güzergahı.