Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'ya vizesiz seyahat başladı /07 Ağustos 2019 10:17

Rusya'ya vizesiz seyahat başladı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya vizesiz seyahat etme imkanının bugünden itibaren başladığı bildirildi.

SHABER3.COM

Açıklamada "Rusya Federasyonu tarafından hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza vize muafiyeti uygulanacaktır" dendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hizmet ve hususi pasaporta sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına 25 Temmuz’da imzaladığı bir kararnameyle son verirken, vizesiz seyahatin ne zaman başlayacağı da belli oldu. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan vizesiz seyahat uygulamasına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Rusya Federasyonu ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlanmıştır. Rusya Federasyonu tarafından Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza vize muafiyeti uygulanacaktır. Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacaktır.

Keza, uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yine karşılıklılık temelinde vize muafiyeti sağlanacaktır. 

Söz konusu karşılıklı vize serbestisi bugünden itibaren geçerli olacaktır.

Böylelikle, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan vize muafiyetine ilişkin Anlaşma 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girmiştir. Temennimiz anılan Anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına başlanmasıdır."
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