Fırat Operasyonu detayları sızıyor: Süleyman Şah Türbesi yerine konacak

Hürriyet muhabiri Uğur Ergan'ın haberine göre başkent kulislerinde, Türkiye’nin güvenli bölge planları arasında sınır hattının tamamen YPG'den arındırılmasının yanı sıra Süleyman Şah türbesinin eski yerine taşınmasının da bulunduğu belirtiliyor.





Türk ve ABD’li askeri yetkililer Suriye’de Fırat’ın doğusu için planlanan ‘güvenli bölge’ için dün ikinci kez Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi.





Dün saat 10.30’da başlayan görüşmede güvenli bölgenin derinliği, uzunluğu ve kimin kontrolünde olacağına dair iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için teknik düzeyde müzakereler devam etti.







Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın kulislere dayandırdığı haberine göre Türkiye başından beri güvenli bölgenin Fırat’ın doğusunda coğrafi duruma göre 30 ila 40 kilometre arasında değişen derinlikte olmasını istiyor. Bu derinliğin içinde, IŞİD'in eline geçme tehlikesi nedeniyle Suriye Eşmesi Köyü’ne taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin eski yeri Karakozak Köyü de var. Türbe, 22 Şubat 2015’te ‘Şah Fırat’ operasyonuyla Türkiye sınırının çok yakınına getirilmişti.





Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nun eski yeri Karakozak Köyü, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. Başkent kulislerinde, Türkiye’nin güvenli bölge planları arasında sınır hattının tamamen temizlenmesinin yanı sıra Süleyman Şah türbesini eski yerine taşımanın da bulunduğu konuşuluyor. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekât bölgesi içinde bulunan Cerablus ile Ayn El Arab (Kobani) hattında Karakozak’a inecek şekilde operasyon yapması yeterli olacak.



