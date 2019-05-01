Libya'da 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Libya’nın Trablus şehrinin güneyindeki Kasr Bin Gashir’de bir restoranda çalışan Mehmet Demir ve Volkan Altınok isimli iki Türkiye vatandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.





Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, iki Türk vatandaşının, General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LUO) tarafından 12 Nisan’da tutuklanarak Bingazi yakınlarındaki Gırnada Cezaevi’ne götürüldükleri belirlendi.





Mehmet Demir ve Volkan Altınok’un aileleri, birkaç haftadır kendilerinden haber alamadığını açıklamıştı.