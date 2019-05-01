Samanyolu Haber /Dünya / Libya'da 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı /01 Mayıs 2019 22:05

Libya'da 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Libya’da iki Türkiye vatandaşının General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu tarafından cezaevinde tutulduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Libya’nın Trablus şehrinin güneyindeki Kasr Bin Gashir’de bir restoranda çalışan Mehmet Demir ve Volkan Altınok isimli iki Türkiye vatandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, iki Türk vatandaşının, General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LUO) tarafından 12 Nisan’da tutuklanarak Bingazi yakınlarındaki Gırnada Cezaevi’ne götürüldükleri belirlendi.

Mehmet Demir ve Volkan Altınok’un aileleri, birkaç haftadır kendilerinden haber alamadığını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Libya'da 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:48:08